La Fiorentina va ko a Udine, chi si salva tra i viola? Vota il Top FV!
FirenzeViola.it
L'ennesima brutta sconfitta della stagione. La Fiorentina perde al Bluenergy Stadium, contro l'Udinese, in una serata in cui tutti si aspettavano e volevano una vittoria, visti i risultati delle concorrenti. Invece arriva un sonoro 3-0 per i friulani, senza storia. Come al solito, FirenzeViola.it invita i propri lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Vanoli. Ecco il link:
Pubblicità
Notizie di FV
Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
Le più lette
1 Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling (interno) della Fiorentina
2 La dolorosa ripartenza viola tra chiarimenti interni e un recupero di Kean da monitorare giorno dopo giorno
Copertina
FirenzeViolaToldo: "Vanoli bella persona: ve lo garantisco. Voglio essere fiducioso sulla Fiorentina"
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com