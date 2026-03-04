Riunione tecnica e confronti: la Viola riparte dopo la batosta di Udine

Al Viola Park oggi non sono mancati i confronti, anche perché la ripresa degli allenamenti, come ogni volta che c'è un giorno libero, riparte con la riunione tecnica dove certo si analizza quello che non è andato bene, anche alla luce delle parole di Paolo Vanoli nel dopo gara, ma l'obiettivo della Fiorentina, dirigenza, tecnico e giocatori è voltare pagina al più presto. Le due partite e i sette gol, figli di due gare diverse ma accomunate da un calo di concentrazione e attenzione che porta a "distruggere ciò che è stato costruito" per dirla con Vanoli, da oggi sono archiviate anche se restano una lezione di cui tenere conto, soprattutto in campionato dove c'è una classifica pronta a risucchiarti nella zona rossa. Questo uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it.