Salta l'affare Zappa-Fiorentina: l'esterno del Cagliari rimarrà in Sardegna
Oggi alle 16:37Primo Piano
di Redazione FV
Gabriele Zappa non verrà alla Fiorentina. La trattativa tra il Cagliari e i viola pare essere definitivamente saltata. La Fiorentina terrà Niccolò Fortini e, contestualmente, molla la pista che portava all'esterno dei sardi. Salvo sorprese, Zappa, classe '99, rimarrà quindi in rossoblù.