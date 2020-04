VULPIS A FV, Per Commisso i primi due anni difficili

Marcel Vulpis, direttore di Sport Economy e firma de Il Corriere dello Sport-Stadio in materia di politica del calcio, ha parlato ieri a FirenzeViola.it di economia legata al coronavirus, di taglio stipendi e in particolare di Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina: "Nei passaggi di proprietà i primi due anni sono però quelli più difficili ecco perché Commisso deve rendersi conto (ma già lo sa) che sarà dura generare utili nel primo biennio ma deve mettere le basi perché la gestione aziendale diventi profittevole. Io dunque mi aspetto altri mesi non troppo positivi, in termini economici, per il club viola”.

