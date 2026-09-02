Che voto date al mercato della Fiorentina? Ecco il sondaggio di FirenzeViola.it!
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La Fiorentina conclude un mercato estivo in cui era chiamata a fare la voce grossa. I viola dovevano ripartire dopo la disastrosa annata 2025/26 e con Fabio Paratici sono stati grandi protagonisti del mercato, con ben tredici acquisti e addirittura 28 cessioni, una rivoluzione totale (qui la lista con tute le operazioni). Guardando sia i movimenti in entrata e in uscita, siete soddisfatti del mercato fatto? Per rispondere votate al nostro sondaggio qua sotto.
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E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibiledi Tommaso Loreto
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1 E' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Copertina
FirenzeViolaViviano: "Il mercato della Fiorentina poteva essere da 9. De Gea rischia di essere un problema"
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
Tommaso LoretoAltri 3 schiaffi che sciupano la festa e scoperchiano una doppia responsabilità. Quella del ds per il ritardo nella costruzione della rosa e del tecnico per un’idea di gioco che non c’è
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