Mastantuono e poi il vuoto, col Frosinone si salva solo lui: i risultati del Top FV
Si salva Franco Mastantuono tra i viola in campo nella disfatta contro il Frosinone. Nel consueto sondaggio del Top FV, lanciato sempre dalla nostra redazione per decretare il migliore in campo nelle gare della Fiorentina, spicca la prestazione dell'argentino. Manca ancora un po' di concretezza ma l'ex Real Madrid è stato l'unico in grado di accendersi, pur a scatti, nell'arco di novata minuti intero.
Per il classe 2007 la metà delle votazioni (1530 nel totale), col 52,22% di preferenze andate nei suoi confronti. Bene anche Christ Inao Oulai, premiato dal 15,16% dei votanti, mentre pochissimo più indietro ecco Victor Valdepenas col 15,03% a chiudere il podio. Per gli altri le briciole, com'era immaginabile vista la prestazione generale e il risultato.
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