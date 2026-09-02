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Il programma della Fiorentina: allenamento al Viola Park, attesa per i tre ultimi acquisti
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La Fiorentina continua ad allenarsi in vista del prossimo impegno di campionato, sabato prossimo contro il Torino. E smaltita la delusione per l'amara serata di sabato scorso con il 3-0 subito in casa dal Frosinone, oggi si ritrova al Viola Park verso le ore 10 per la seduta di allenamento. Il tutto ovviamente a poche ore dalla chiusura del mercato, con Fabio Grosso che potrà finalmente lavorare a rosa completa, attesa in questo senso per vedere se ci sarà spazio nell'esercitazione mattutina per i nuovi arrivi, Pedro Goncalves, Gnonto e Beto.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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