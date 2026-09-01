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Gudmundsson alla Lazio, il giocatore è già in viaggio verso Roma

Gudmundsson alla Lazio, il giocatore è già in viaggio verso RomaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 15:12Notizie di FV
di Redazione FV
fonte da Milano, Pietro Lazzerini

È tutto fatto per il passaggio di Albert Gudmundsson alla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha già preso la via di Roma per svolgere le visite mediche e poi firmare con il suo nuovo club dopo l'accordo tra i club arrivato nelle scorse ore per un prestito oneroso da 1 milione di euro e riscatto opzionale per 12 milioni di euro. Gudmundsson saluta Firenze dopo due stagioni, ora mancano solo le visite e l'ufficialità.