VLAHOVIC, No al rinnovo: le cifre e tutti i dettagli

La notizia del giorno riguarda sicuramente il futuro di Dusan Vlahovic. Con un comunicato ufficiale il presidente viola Rocco Commisso ha dichiarato che il calciatore ha rifiutato il rinnovo propostogli dalla Fiorentina e che servono soluzioni nel più breve tempo possibile. L'ultima proposta della Fiorentina nel prolungamento fino al 2025 sottoposto al serbo era di 4 milioni di ingaggio il primo anno che sarebbero saliti a 5 dal secondo anno in poi. Il giocatore, dopo aver preso in esame l’offerta, ha scelto di rilanciare spalleggiato dal suo entourage, chiedendo subito 5 milioni per il primo anno e addirittura 6 dalla seconda stagione in avanti (clicca qui per tutti i dettagli legati alla clausola e alle commissioni). Adesso, salvo clamorose sorprese, il calciatore resterà con il solito ingaggio di un milione netto. La trattativa sarebbe saltata quando il procuratore di Vlahovic ha chiesto sia il mandato in esclusiva per la cessione, a 75 milioni, sia il 10 per cento sulla vendita. Resta da capire se e quando la Fiorentina penserà ad una cessione del classe 2000, per evirare di perderlo tra poco più di un anno a parametro 0.