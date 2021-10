VLAHOVIC, Resterà con il solito ingaggio: le cifre

Cosa succederà adesso con il contratto di Vlahovic? Naturalmente, senza rinnovo, l’attaccante della Fiorentina (il cui accordo scadrà a giugno 2023) rimarrà in viola con l’attuale stipendio, senza alcun tipo di ricompensa a livello economico che gli era stata prospettata da mesi (l’ultima offerta viola, secondo anche quanto riferito nei giorni scorsi da più fonti, si aggirava attorno ai 5 milioni netti a stagione). Il serbo, arrivato a Firenze nel 2018, ha in questi anni progressivamente aumentato il suo ingaggio in virtù del fatto che il suo accordo con la società era a salire: da 700mila euro, si è passati negli anni scorsi a 800mila fino arrivare in questa stagione al milione netto. Ma qui ci si fermerà, visto che il giocatore non prolungherà l’accordo al momento in essere. Resta da capire se e quando la Fiorentina penserà ad una cessione del classe 2000, per evirare di perderlo tra poco più di un anno a parametro 0.