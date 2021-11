VLAHOVIC, Difficile che la Juve ci provi a gennaio

Una delle notizie più lette sulle pagine di FirenzeViola.it è quella riguardante il futuro di Dusan Vlahovic (che oggi ha rilasciato alcune dichiarazioni che è possibile leggere qui). La Juventus è tra i club interessati al giocatore e Andrea Agnelli farebbe davvero carte false per farlo vestire di bianconero, ma la trattativa non è così semplice come può sembrare in apparenza. La sensazione è che, per due motivi ben precisi, i bianconeri possano provare ad intavolare una trattativa con Commisso per strappare il serbo gennaio, ma le proposte verranno rispedite al mittente e così la Juventus, almeno fino all'estate, sarà costretta a guardare altrove. CLICCA QUI per leggerne di più.