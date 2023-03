VIOLA, Un mese determinante con orizzonti allargati

FirenzeViola.it

Un mese determinante nel quale pure il tabellone di Coppa Italia regala orizzonti allargati, con un occhio che non può non cadere sulla tappa finale di Roma per un ostacolo Cremonese che la Fiorentina ha già saputo superare in campionato. Se in campionato la tendenza favorevole passerà attraverso gli esami di trasferte più toste come a San Siro contro l’Inter, test in arrivo alla ripresa del campionato dopo la sosta successiva alla sfida di domenica al Lecce, nelle due coppe la prospettiva viola è sempre più ampia, inevitabilmente elettrizzante al netto di un sano realismo che imponga di pensare, nonostante tutto, una partita alla volta.

