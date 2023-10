VIOLA PARK AL VIA, LO SHOW DAVANTI AGLI OCCHI DEL CALCIO MONDIALE

È stato un giorno storico per la Fiorentina, comunque la si voglia vedere. La Fiorentina ha ufficialmente inaugurato il nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli con una giornata dedicata a mostrare il Viola Park alle maggiori istituzioni del calcio mondiale e Rocco Commisso, con le sue parole ai media presenti, è tornato su concetti noti a chi lo segue da tempo: l'inaugurazione è un orgoglio e una dimostrazione che "i soldi non sono un problema". Oltre all'aver sottolineato che la speranza, ora, è che i giovani possano preferire Firenze ad altre piazze proprio per quello che da oggi il club viola potrà offrire.

Hanno voluto esserci praticamente tutti: da alcuni grandi ex viola che hanno fatto la storia della Fiorentina come Toldo e Frey, a cantanti come Piero Pelù, Marco Masini e Paolo Vallesi fino a Ceferin, Infantino, Gravina e Casini, le maggiori autorità del calcio italiano e globale. Senza dimenticare i protagonisti della squadra attuale come Italiano, Parisi e Nzola. Ma non è potuto mancare neanche Jack Bonaventura che, vestito in tenuta dell'Italia, non poteva mancare ad un evento che segna una nuova era per la sua Fiorentina, club che ha celebrato anche in conferenza stampa a Coverciano.

Il Viola Park prende dunque definitivamente il via, con la speranza che i Kayode o i Comuzzo possano essere sempre meno un'eccezione e sempre più la regola. Perché lo spot migliore per il nuovo impianto di proprietà della Fiorentina è proprio sapere che la squadra è e sarà grande grazie ai suoi giovani cresciuti in una struttura all'avanguardia.