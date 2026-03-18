Vigilia di Conference League: il programma di oggi della Fiorentina
Giornata di vigilia oggi per la Fiorentina che domani sarà impegnata in Polonia per il ritorno degli ottavi di finale contro il Rakow, a Sosnowiec. Alle ore 11:00 presso il campo di allenamento del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà l’allenamento di rifinitura della Fiorentina, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media. Alle ore 15:00, presso il proprio Training Centre, sito in Limanowskiego 83 (Zondacrypto Arena), 42-208 Częstochowa, si svolgerà l’allenamento di rifinitura del Rakow, i cui primi 15 minuti saranno aperti ai media.
Alle 18:30, presso la sala stampa dell’ ArcelorMittal Park di Sosnowiec, si terrà la conferenza stampa di Mister Vanoli e di un calciatore della Fiorentina. Alle ore 19:00, infine, sempre presso la sala stampa dell’ ArcelorMittal Park, incontreranno i giornalisti l’allenatore del Rakow, Mister Tomczyk, ed un calciatore.
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