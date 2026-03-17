Vanoli e una crescita confermata dai numeri: ecco cos'è cambiato da gennaio

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È stato un focus dedicato ai numeri collezionati dalla Fiorentina in questa seconda parte di stagione uno dei più letti oggi su Firenzeviola.it. La soddisfazione per il poker di Cremona non può cancellare errori e passaggi a vuoto di una stagione che dovrà essere vivisezionata un minuto dopo la sua conclusione, ma se in questo momento anticipare bilanci definitivi ha poco senso, ne ha di più riepilogare il cammino dei viola degli ultimi tempi. Con 22 punti nelle ultime 14 gare la Fiorentina sta tenendo un ritmo persino europeo, sporcato dalla prova di Udine, ma comunque utile a tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Sono 14 i punti recuperati sulla Cremonese, 12 sul Pisa, 11 sul Verona e 6 sul Lecce, mentre le ultime 5 giornate di campionato si sono portate dietro una media da 2 punti a partita visti i 10 punti messi in cassaforte.