Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport-Stadio: "Meraviglia Fiorentina: 10 punti in 5 partite"

La Nazione: "Le cinque idee di "SalVanonoli""

La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina punta su Piccoli. I quarti sono un obiettivo".

la Repubblica (ed. Firenze): "La rivincita di Parisi, il leader silenzioso si è preso la Fiorentina".

Corriere Fiorentino: "La rivincita. Da riserva a decisivo, la parabola di Parisi (grazie al nuovo ruolo)".

Tuttosport: "Kean spinge per esserci col Rakow".