Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport-Stadio: "Meraviglia Fiorentina: 10 punti in 5 partite"
La Nazione: "Le cinque idee di "SalVanonoli""
La Gazzetta dello Sport: "La Fiorentina punta su Piccoli. I quarti sono un obiettivo".
la Repubblica (ed. Firenze): "La rivincita di Parisi, il leader silenzioso si è preso la Fiorentina".
Corriere Fiorentino: "La rivincita. Da riserva a decisivo, la parabola di Parisi (grazie al nuovo ruolo)".
Tuttosport: "Kean spinge per esserci col Rakow".
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Notizie di FV
Quattro gol, tre punti e un grande sospiro di sollievo. Guai però a pensare di avercela fatta, serve equilibrio e zero presunzione. Conference: ora cambia tutto. Rakow e Inter, come gestire i big? Il centenario passi da incubo a storiadi Lorenzo Di Benedetto
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Copertina
FirenzeViolaPiccoli, il diamante grezzo che può diventare brillante. Il gol può finalmente dargli leggerezza
Angelo GiorgettiLiberazione viola: insieme agli attributi, l’eleganza di una squadra consapevole. I fantasmi forse sono spariti. Anche senza Kean (in panchina) il gruppo ha dato le risposte giuste. E ora finale di stagione da scrivere in Europa
Giacomo A. GalassiLiveCremonese-Fiorentina 1-4, i viola calano il poker e superano il Lecce in classifica
Mario TeneraniCremona stasera vale tutto. C'è Kean, speriamo giochi almeno un po'. Aspettiamoci una Fiorentina prudente… Bella notizia, Martinelli incanta Genova
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