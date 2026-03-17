Dodo, un gol per trovare nuovi stimoli: la Viola non può più rinunciare a lui

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Uno degli articoli più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato a Dodo, tra i protagonisti del successo della Fiorentina ieri a Cremona. Dodo ieri sera è stato determinante anche per il gol spettacolare ("Più bello di quello di Parisi" ha scherzato con il suo compagno a fine partita). Gol che in questa stagione aveva fatto solo nei preliminari di Conference contro il Polyssia ma che in campionato mancava dall'aprile 2023 contro la Sampdoria. D'altronde il conto è presto fatto: sono solo tre i gol in maglia viola in tutte le competizioni, con 13 assist fatti. Fin dall'estate l'ex tecnico Pioli gli aveva chiesto di essere più in area di rigore ed essere determinante. Cambiato modulo e ancorato in difesa, per il brasiliano è più difficile arrivare in area ma essersi sbloccato può dargli ulteriori stimoli, importanti per lui, per il suo futuro (rinnovo o addio che sia) e soprattutto per la Fiorentina che dai suoi big non può prescindere.