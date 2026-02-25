Vigilia di Conference: alle 12.15 parla Vanoli, ecco tutti gli impegni e dove seguirli

Giornata di vigilia di Conference League e tanti eventi da seguire in diretta su FirenzeViola e Radio FirenzeViola. Si parte con le voci dal Viola Park: dalle ore 12:15, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, si terrà la conferenza stampa di Mister Paolo Vanoli e di un calciatore della Fiorentina, che potrete ascoltare su Radio FirenzeViola, con diretta testuale su FirenzeViola.it. Alle ore 15:00 si terrà l’allenamento di rifinitura di De Gea e compagni, con una parte della seduta aperta alla stampa e la possibilità di vedere le immagini del lavoro sul campo di Vanoli.

Vigilia anche per lo Jagiellonia: i polacchi partiranno nel primo pomeriggio per Firenze, alle ore 18:00, presso la sala stampa dello Stadio Artemio Franchi, incontreranno i giornalisti l’allenatore dei giallorossi Adrian Siemieniec, tecnico dei polacchi, ed un calciatore. Alle ore 18:45, infine, sul terreno di gioco del Franchi si svolgerà l’allenamento di rifinitura della squadra polacca, in parte visibile ai media. Anche questo, tutto da seguire su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola.