Dalle difficoltà alla svolta: Ranieri è adesso protagonista di una vera rinascita

Luca Ranieri è protagonista di una rinascita e con un suo focus molto letto oggi su Firenzeviola.it vi abbiamo provato a spiegare perché: dopo un periodo di difficoltà, c'è stata la svolta del 14 febbraio. Il tecnico Paolo Vanoli gli ha concesso una nuova occasione, schierandolo nella formazione titolare a Como. Un’ottima partita, di orgoglio e personalità. Proprio quelle caratteristiche che lo avevano portato a essere il capitano della Fiorentina, al di là di un atteggiamento molto spesso sopra le righe. Il ragazzo non si è perso d'animo e ha fatto quello che gli riesce meglio: lavorare. E l'allenatore lo ha premiato.