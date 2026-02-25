Top FV, la Fiorentina batte il Pisa: chi il migliore? Vota il sondaggio!
Con tanta sofferenza nel finale, la Fiorentina batte il Pisa e fa suo il delicatissimo scontro diretto del Franchi. La squadra di Vanoli (squalificato, dunque in tribuna) passa per 1-0, con la rete decisiva di Kean nel primo tempo, riuscendo a conservare il vantaggio fino al triplice fischio finale. Come di consueto, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Cavalletto. Ecco il link col sondaggio:
La luce in fondo al tunnel e una vittoria che scaccia tanti fantasmi. La stagione della Fiorentina può cambiare in un attimo, basta poco. Salvezza e Conference: serve un piano chiaro. Mancano 12 giornate ma i viola ne hanno 10 per restare in A di Lorenzo Di Benedetto
