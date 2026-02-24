La mano di Vanoli e le cifre che (adesso) confermano la bontà del suo lavoro

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello dedicato ai numeri di Paolo Vanoli sulla panchina viola e alle cifre che confermano come ora la mano del tecnico si veda. Nelle ultime 10 partite la Fiorentina ha conquistato ben 15 punti. Una media di 1,5 a partita. E soprattutto ha recuperato terreno sulle dirette concorrenti alla salvezza: 12 punti sulla Cremonese, 8 sul Torino, 7 sul Lecce, 2 sul Genoa, e 1 sul Cagliari. Indubbiamente hanno pesato gli inciampi altrui, specie nel caso di Cremonese e Toro, finite in un vortice all’apparenza inesorabile. Ma i viola sembrano finalmente consapevoli della propria situazione.