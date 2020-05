VIDEO FV, Al cs arrivano Cutrone, Badelj e Castro

Dopo i primi arrivi del mattino, al centro sportivo della Fiorentina è stato il turno di German Pezzella, Marco Benassi, Patrick Cutrone, Gaetano Castrovilli e Milan Badelj arrivare ai Campini. I giocatori - arrivati tutti a distanza di almeno qualche minuto - si divideranno tra chi dovrà svolgere le visite mediche di rito per ripartire, e chi andrà invece sul campo ad allenarsi. Lo spazio permette a vari giocatori di stare in campo contemporaneamente senza per questo venire a contatto. Cutrone, come mostra il video di FirenzeViola.it, è apparso euforico di tornare finalmente al centro sportivo.