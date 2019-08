VIDEO FV, Ag. Hancko al Centro Sportivo. Ora...

Come anticipato in precedenza da FirenzeViola.it (LEGGI QUI) David Hancko è in uscita dalla Fiorentina. Nel video di seguito è testimoniato come siano arrivati al Centro Sportivo da poco l'agente del giocatore, Branislav Jasurek, insieme agli altri componenti della FairSport (tra i cui assistiti c'è anche Lobotka, in passato accostato alla Fiorentina), Pawel Zimonczyk e Sasha Huet Baranov, probabilmente per definire il trasferimento dello slovacco.

