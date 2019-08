David Hancko e la Fiorentina stanno per salutarsi. Il giocatore slovacco, qui sotto nella foto di FirenzeViola.it, è infatti da solo al Centro Sportivo "Davide Astori" in attesa dell'addio. Quest'anno per lui poco spazio (solamente 5 presenze), non è da escludere dunque l'ipotesi di un prestito per permettergli di giocare di più.