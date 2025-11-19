FirenzeViola VC Firenze 2005, cena di solidarietà nel ricordo di Pin: raccolti fondi per l’AISM

vedi letture

Si è svolta ieri sera, nella splendida cornice del ristorante Le Pavoniere di Firenze, la cena di beneficenza organizzata dal Viola Club Firenze 2005-Celeste Pin, la prima occasione di ritrovo per tutti gli iscritti dopo la tragica scomparsa dell’ex difensore viola, avvenuta lo scorso 22 luglio. All’iniziativa hanno preso parte oltre 200 persone, tra cui numerosi volti noti del mondo viola: gli ex giocatori Alberto Di Chiara, Renato Buso, Christian Riganò e Sauro Fattori, insieme all’intermediario di mercato Costantino Nicoletti. Una serata intensa, segnata dal ricordo affettuoso di Pin (erano presenti la vedova Gloria e la figlia Melissa) e dall’obiettivo condiviso di trasformare la memoria in un gesto concreto di solidarietà.

Durante la cena è stata infatti promossa una raccolta fondi a favore dell’AISM di Arezzo, l’Associazione italiana per la ricerca contro la Sclerosi Multipla. La generosità dei partecipanti ha permesso di raccogliere una cifra consistente, interamente devoluta all’associazione. Oltre al momento commemorativo, la serata è stata anche un’occasione per confrontarsi sul delicato momento che sta attraversando la Fiorentina, attesa sabato dal big match contro la Juventus. Tra analisi tecniche, speranze dei tifosi e ricordi del passato, l’evento ha unito emozione e passione, celebrando nel modo più autentico il legame tra la città, i suoi tifosi e uno dei simboli della storia viola. Ecco alcune immagini della serata a cui ha preso parte anche Firenzeviola.it.