Maldini spegne le voci sulla Fiorentina: vede solo Milan

A margine del premio "Viareggio Sport" Paolo Maldini ha parlato del fallimento di Stefano Pioli, che con lui ha vinto uno scudetto al Milan, alla Fiorentina e delle voci che dopo le dimissioni del ds viola Pradè lo volevano appunto suo successore. Maldini però fa chiarezza: "Me lo hanno detto ma io non sapevo nulla e comunque per me c'è solo una squadra in Italia, il Milan".