Mercato di gennaio, priorità alla mediana: ecco i tre nomi più seguiti

È stato il punto sul mercato in vista di gennaio uno degli articoli più letti oggi sulle pagine di Firenzeviola.it. In particolare lo sguardo è stato diretto a centrocampo, dove non sono pochi i profili seguiti. Ad esempio la candidatura di un ex obiettivo come Tanner Tessmann, consacratosi proprio con Paolo Vanoli a Venezia, potrebbe essere difficile per via del cartellino oneroso. Se da una parte l'ingaggio non sarebbe un problema (guadagna solo 1,6 milioni di euro), dall'altra la richiesta del Lione sarebbe alta: di almeno 20-25 milioni. Troppo per le casse della Fiorentina. Più facile provare a convincere il Colonia a privarsi in anticipo di Eric Martel, il cui contratto scadrà a giugno del 2026. Occhio anche a Sandi Lovric dell'Udinese. Il suo contratto scadrà nel 2027, e i friulani non sembrano intenzionati a rinnovarglielo.