In casa Fiorentina è già mercato: servirà qualche cessione a gennaio
Sul Corriere Fiorentino trova spazio anche una finestra di mercato legata alla Fiorentina. A una cinquantina di giorni dal via ufficiale al mercato invernale in casa viola è tempo di riflessioni, quelle che Vanoli riferirà alla società dopo il suo arrivo al Viola Park e quelle che Goretti dovrà tramutare in trattative. Complici gli investimenti della scorsa estate da oltre 90 milioni il budget a disposizione non sarà dei più ricchi, ma qualche cessione può consentire al ds di intervenire. Sulla lista dei partenti ecco dei nomi: Richardson o Comuzzo, o ancora Parisi, sono tutti elementi per i quali gennaio potrebbe rappresentare un bivio importante.
Qualche partenza, qualche sacrificio, per puntellare la rosa in due reparti, centrocampo e difesa: per la mediana occhio a Eric Martel, in scadenza di contratto nel giugno prossimo con il Colonia, o al vecchio pallino dell’Udinese Sandi Lovric, mentre per quanto riguarda la retroguardia resta viva l’ipotesi Diogo Leite, centrale portoghese dell’Union Berlino.
