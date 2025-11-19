Il programma della Fiorentina: anche oggi doppio allenamento al Viola Park

Continua la serie di allenamenti intensivi della Fiorentina: ultimo giorno di doppie sedute al Viola Park. Dopo le tre giornate di settimana scorsa e quella di ieri, anche oggi sessione mattutina e pomeridiana di lavoro sul campo. Questo quanto deciso da Paolo Vanoli, che domani invece terrà un solo allenamento, così come venerdì, giorno di vigilia di Fiorentina-Juventus. Segui tutte le novità di casa Fiorentina qui, su FirenzeViola.it e Radio FirenzeViola!