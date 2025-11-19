Kean c'è e punta la Juventus, ma i conti non tornano: c'è il gol da ritrovare

vedi letture

Moise Kean c'è. E soprattutto sarà disponibile contro la Juventus, rappresentando l’arma più preziosa per Paolo Vanoli in una partita che per Firenze vale sempre tantissimo, e questa volta ancora di più. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il suo infortunio alla tibia era passato inosservato durante la sfida di Conference League a Mainz e che ha anche generato attriti tra il ct azzurro Gattuso e la dirigenza viola.

Ieri mattina l’attaccante si è allenato regolarmente con il gruppo al Viola Park, confermando il suo recupero in vista della gara di sabato. La partita. Nella lista delle necessità per tirare la Fiorentina fuori dalla crisi, il rientro di Kean era la notizia più attesa da Vanoli. Il tecnico se lo immaginava, perché aveva concesso due giorni di riposo confidando che le terapie della settimana precedente avessero funzionato. E così è stato: rivedere Moise in campo con i compagni ha confermato il percorso pianificato.

Fin dai primi giorni, Vanoli ha insistito su identità, senso di appartenenza, lucidità e pragmatismo («Io devo portare risultati e faccio giocare chi me li dà», aveva spiegato). Ma più di tutto gli servono i gol di Kean: oggi sono appena 2 in campionato, ben lontani dai 5 di un anno fa. Da agosto l’attaccante non ha inciso come previsto: 887 minuti giocati, tanti tentativi ma poca precisione. Per questo sabato rappresenta, per Vanoli e per Kean, l’occasione di cambiare rotta.