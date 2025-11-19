Domani parla Vanoli: conferenza stampa fissata all'antivigilia di Fiorentina-Juventus

Domani parla Vanoli: conferenza stampa fissata all'antivigilia di Fiorentina-Juventus
Oggi alle 10:55
di Redazione FV

Paolo Vanoli torna a parlare: lo farà domani, a circa 48 ore da Fiorentina-Juventus. Conferenza stampa fissata per le ore 12 di domani al Wind Media Center del Viola Park, all'antivigilia del match in programma sabato alle ore 18 al Franchi. Potrete seguire tutto live sia qui su FirenzeViola.it che su Radio FirenzeViola. Questo il comunicato del club:

"ACF Fiorentina comunica che domani, giovedì 20 novembre, alle ore 12:00, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di Mister Vanoli in vista di Fiorentina – Juventus".