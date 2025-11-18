Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
FirenzeViola.it
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 18 novembre.
Pubblicità
Notizie di FV
FirenzeViolaFemminile: la Fiorentina impatta contro il Parma. Alla prossima c’è la Juventus. Roma-Lazio; il derby dell’indecenza. Primavera, ancora un ko in campionato
Vanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diversodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Vanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diverso
3 Femminile: la Fiorentina impatta contro il Parma. Alla prossima c’è la Juventus. Roma-Lazio; il derby dell’indecenza. Primavera, ancora un ko in campionato
Copertina
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com