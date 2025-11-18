Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Vanoli-Firenze: brividi da deb"

Corriere dello Sport: "Firenze in campo: la classifica fa paura ma la Juve è il richiamo per tornare al sold out"

la Repubblica"Uno sguardo al mercato: le richieste di Vanoli per la nuova Fiorentina"

La Gazzetta dello Sport: "Kean, Nicolussi e Fagioli, i viola cresciuti in bianconero"

Tuttosport: "La Fiorentina punta sul ritorno di Kean, il grande ex"

Corriere Fiorentino"Il ritorno di Kean, Moise è pronto a sfidare il suo passato: con la Juve ci sarà"