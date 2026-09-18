Dainelli: "Vanoli ha usato le parole giuste. Ecco cos'è successo nel gruppo"

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Dario Dainelli, ex capitano della Fiorentina, ha parlato a Rtv38 nel corso del “Salotto dello Sport” nel corso della festa del Viola Club Certaldo in corso questa sera. L’ex difensore si è così espresso sul momento della squadra di Vanoli in vista della sfida di domenica: “Il Napoli è una squadra forte, come il suo allenatore. Non ha avuto i risultati che si aspettava ma se si analizzano le partite degli azzurri bisogna evidenziare che hanno avuto tanti infortuni e tanta sfortuna, basti pensare al ko contro l’Inter. Il cambio in panchina a Firenze? Sicuramente i giocatori hanno avuto un inconscio aumento dell’attenzione: la voglia di dimostrare aumenta sempre specie in chi non giocava prima. E’ normale che quando c’è un cambio ci sia sempre un “plus”. Vanoli ha usato le parole giuste con la squadra e con tutto l’ambiente”.

È l'anno buono per l'esplosione di Fagioli a Firenze?

"A me Nicolò piace tanto perché sa sempre come giocare la palla e perché ha dinamismo. Se acquiata sicurezza e spavalderia in campo sono certo che possa fare bene. Se è un regista alla Liverani? Forse Fabio aveva più visione di prima e più "imbucata" ma Fagioli forse è più rapido di Fabio. Penso che possa coesistere con Oulai ma sono d'accordo che ora alla squadra serva equilibrio e certezze".

Cosa si aspetta dalla stagione di Dragusin?

"Ha tanta forza fisica, di testa è dirompente ma deve avere la libertà di esprimerla. All'inizio non si era espresso al megilio a Firenze, ora invece sta tornando sui suoi livelli".