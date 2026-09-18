Italia, i convocati di Mancini: c'è Fagioli. Presenti anche cinque ex viola

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Roberto Mancini ha ufficializzato la lista dei convocati per il suo nuovo debutto alla guida della Nazionale italiana: sono 34 gli Azzurri chiamati a far parte del gruppo per la prima gara del suo secondo mandato da commissario tecnico. Tra i presenti l'unico giocatore della Fiorentina scelto è Nicolò Fagioli, mentre sono in lista tre ex viola ossia, Moise Kean, Rolando Mandragora, Michael Kayode, Nicolò Zaniolo e il giovane Eddy Kouadio, ancora di proprietà dei viola ma in prestito al Monza. Questo l'elenco completo:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus)

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham)

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga),