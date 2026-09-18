Primavera, a Lecce per la svolta: Andreazzoli cerca la prima vittoria
La Fiorentina Primavera va a caccia della svolta. Domani alle 11, in diretta su Sportitalia, i viola saranno impegnati sul campo del Lecce con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo tre sconfitte nelle prime cinque gare, Supercoppa compresa, il tecnico dei baby viola Aurelio Andreazzoli chiede una reazione alla sua squadra, ultima in classifica con 2 punti insieme alla Juventus.
Sfida tra squadre affamate
Un avvio in salita che impone adesso un cambio di passo, soprattutto sul piano della concretezza. Dall’altra parte ci sarà un Lecce ancora a secco di successi: dopo il ko all’esordio, i salentini hanno raccolto tre pareggi consecutivi. Una sfida tra due formazioni affamate di punti, con la Fiorentina di Federico Croci (nella foto) chiamata a dare finalmente una scossa alla propria stagione.
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