FirenzeViola Franchi verso il pienone: 22mila tifosi per Fiorentina-Napoli

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Ferrovia e parterre già esauriti per la sfida di domani alle 12.30. Restano disponibili soltanto gli ultimi posti in Tribuna e Maratona

Cresce l’attesa per Fiorentina-Napoli, in programma domenica alle 12.30 allo stadio Artemio Franchi. Sugli spalti sono attesi circa 22mila spettatori, pronti a regalare una cornice di pubblico all’altezza di uno degli appuntamenti più importanti di questo avvio di stagione. Un dato significativo anche alla luce dei disagi legati ai lavori di riqualificazione dell’impianto e alla conseguente riduzione della capienza.

Ultimi biglietti disponibili

La Curva Ferrovia e i due parterre risultano già esauriti, a conferma della grande risposta del popolo viola. La vendita proseguirà nelle prossime ore, ma rimangono a disposizione soltanto gli ultimi posti nei settori di Tribuna e Maratona. L’obiettivo è riempire ogni seggiolino disponibile e trasformare ancora una volta il Franchi in un fattore: Firenze è pronta a stringersi attorno alla squadra di Paolo Vanoli e a spingerla nella prestigiosa sfida contro gli azzurri.