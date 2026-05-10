Vanoli in sala stampa: "Nessuno si era salvato partendo da una situazione come la nostra"

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Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha preso la parola dalla sala stampa del Franchi al termine della sfida pareggiata contro il Genoa. Questo il giudizio sui fischi a fine gara dopo lo 0-0 di oggi: “I giocatori sanno che devono fare di più e sapevano di avere una grossa responsabilità. I tifosi meritano una Fiorentina completamente diversa ma penso che siamo stati tutti bravi a centrare l’obiettivo “forte” e lo abbiamo raggiunto con i nostri mezzi. La società mi aveva chiesto di raggiungere questo obiettivo e l’ho centrato con una squadra non costruita da me. Nessuno nella storia nessuno si era salvato non vincendo nelle prime 15 gare. Ho sempre detto, lo ripeto, che la piazza si merita altri traguardi ma la cosa primaria era risolver questo problema. Ora la società sono sicuro che farà una Fiorentina di alto livello”.

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