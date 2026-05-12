Fiorentina, la necessità di ricostruire e l'orgoglio del Presidente

Fiorentina, la necessità di ricostruire e l'orgoglio del PresidenteFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:20Notizie di FV
di Redazione FV

Tra le notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it c’è il nostro approfondimento sulla Fiorentina da ricostruire. Nessuna scusa, nessuna spiegazione, se non l’orgoglio presidenziale e qualche rassicurazione piuttosto generica sul futuro. All’indomani del termine virtuale della stagione la piazza viola è ancora frastornata dai fischi che hanno salutato il dopo gara con il Genoa. CLICCA QUI per la news integrale.