Dagli inviati Antognoni: "Quella volta che Chiarugi ed Esposito vennero ad Asti"

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Intervenuto alla presentazione della 15esima edizione del Torneo Renato Ballerini, Giancarlo Antognoni ha ricordato con emozione Davide Astori, sottolineando le qualità umane oltre che sportive: "Astori oltre che a essere bravo in campo, era molto bravo anche fuori campo e quindi è sempre un ricordo spiacevole per quello che è successo, purtroppo il destino è stato molto crudele".

Ha raccontato poi un aneddoto legato al mondo viola: "Quando giocavo nell'Asti sia Luciano (Chiarugi, ndr) che Ciccio (Esposito, ndr) sono venuti lì in ritiro prima della partita Juventus-Fiorentina, l'anno dello scudetto. Io c'ero e per combinazione li ho visti giocare, in quel periodo il destino ha voluto che anche io venissi alla Fiorentina".

Infine, ha rivolto un pensiero al centenario del club: "Festeggiamo questo centenario nel modo migliore e ci auguriamo che la Fiorentina già dal prossimo anno possa ottenere dei risultati migliori".