Vanoli ha meritato la conferma sul campo: ripartireste da lui? Ecco il sondaggio!

vedi letture

La gara contro l'Atalanta ha definitivamente chiuso la stagione 2025/26, senza dubbio una delle peggiori nella storia della Fiorentina. Lo ha fatto capire anche il Franchi nel corso della gara, con cori e fischi all'indirizzo di tutti tranne che di Paolo Vanoli. L'allenatore, subentrato a Stefano Pioli a campionato in corso, è stato l'unico a strappare gli applausi dei tifosi dopo aver compiuto la missione salvezza per cui era stato chiamato in causa.

E allora, a bocce ferme e col mercato delle panchine che sta per impazzare, vi chiediamo ancora una volta: Vanoli ha meritato la conferma sul campo? Ripartireste da lui per l'anno prossimo? O preferireste qualcosa di nuovo per alzare l'asticella? Ai nostri lettori la parola, col sondaggio seguente:

VANOLI DA CONFERMARE O NO?