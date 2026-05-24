Dove seguire Fiorentina-Bologna Primavera in televisione e in radio

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Oggi alle 13:20Notizie di FV
di Redazione FV

La Fiorentina Primavera si gioca oggi l'accesso alla finale Scudetto, un obiettivo fallito per un soffio solo un anno fa. I ragazzi di Galloppa ci riprovano stasera, calcio d'inizio ore 18.30 al Viola Park, sede delle Final Four del campionato Primavera 1. Ma dove vedere i viola? La partita contro il Bologna sarà visibile in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta radio invece ci sarà Radio Firenzeviola con ampi collegamenti già dal pre-partita. 