Dove seguire Fiorentina-Bologna Primavera in televisione e in radio
FirenzeViola.it
La Fiorentina Primavera si gioca oggi l'accesso alla finale Scudetto, un obiettivo fallito per un soffio solo un anno fa. I ragazzi di Galloppa ci riprovano stasera, calcio d'inizio ore 18.30 al Viola Park, sede delle Final Four del campionato Primavera 1. Ma dove vedere i viola? La partita contro il Bologna sarà visibile in chiaro su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta radio invece ci sarà Radio Firenzeviola con ampi collegamenti già dal pre-partita.
Pubblicità
Notizie di FV
La speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanolidi Tommaso Loreto
Le più lette
2 La speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Copertina
CalciomercatoIl terzino viola Dodo obiettivo principale della Roma: può partire con offerta adeguata
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
Lorenzo Della GiovampaolaLiveFiorentina-Atalanta 1-1, rivivi la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Alberto PolverosiFiorentina, i meriti di Vanoli protagonista della salvezza: stasera va applaudito. I giocatori hanno deluso, la società anche, l'allenatore no
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com