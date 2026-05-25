FirenzeViola Serie B Femminile: si completa la griglia con il Moncalieri (di una ex conoscenza viola) ed il Catania

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Nella giornata di ieri (24/05/2026 ndr) al centro sportivo Francesca Gianni del quadrante nord est di Roma, sono andate in scena le ultime due gare dei play-off di Serie C Femminile, per decretare le ultime due formazioni promosse nella serie cadetta femminile in vista della stagione 2026/2027. Delle otto formazioni arrivate nei primi posti dei loro gironi nella terza serie femminile, ne sono rimaste quattro che sono venute a giocarsi nella Capitale l’accesso in cadetteria. Due gare che hanno visto la presenza sugli spalti del Presidente della LND nonché candidato alla poltrona numero uno della FIGC, Giancarlo Abete, della responsabile del settore femminile dell’AIC, l’ex portiere Chiara Marchitelli, della Presidente della Serie B Femminile Laura Tinari e di altri esponenti pronti a consegnare i premi alle due squadre promosse.

Moncalieri Women-Orobica Bergamo

Alle 10:30 calcio di inizio tra la formazione piemontese e quella bergamasca. Prime due contendenti alla promozione. Gara che si rivela pimpante nei primi quarantacinque minuti e che viene sbloccata da Naiely Repetti con un colpo di testa attorno alla metà della prima frazione di gioco. Vantaggio dunque per la squadra allenata da una vecchia conoscenza del calcio viola, Franco Semioli, che ha diverse chance per raddoppiare ma non ne approfitta. Nella ripresa le due compagini appaiono stanche e timorose. Si gioca poco con tante interruzioni e tanto agonismo. Al novantesimo arriva il triplice fischio e scoppia la festa per le ragazze allenate da Semioli che festeggia così l’approdo in Serie B. Delusione per le bergamasche che però la prossima stagione – come abbiamo anche scritto sulle pagine di Firenzeviola – potrebbero giocare sotto l’emblema dell’Atalanta che acquisterebbe il titolo iscrivendo la squadra al campionato di Serie C.

Catania-Sudtirol

Nel pomeriggio arriva il secondo spareggio decisivo per la categoria che pone due squadre che rappresentano i due estremi cardinali dell’Italia. Il Sudtirol dell’estremo nord e il Catania del profondo sud. Partono meglio le altoatesine che colpiscono un palo dopo pochi secondi e creano occasioni da rete manifestando una netta superiorità fisica. Le siciliane rispondono colpo su colpo proponendo un calcio più spumeggiante e gradevole. Non bastano i novanta minuti per sbloccare un match fino a quel momento molto bello e si va perciò ai supplementari. Ma la stanchezze e la mancanza di lucidità non consentono la creazione di grosse occasioni da goal. Si arriva così alla lotteria dei rigori con il Sudtirol che sbaglia il primo tiro dal dischetto mentre le siciliane li realizzano tutti. Festeggiano dunque le siciliane promosse in cadetteria con amara delusione della altoatesine giunte a Roma con una modesta quantità di supporters.

Tutto deciso dunque in Serie B Femminile ma ancora non c’è esatta certezza che le quattordici squadre che disputeranno il campionato il prossimo anno saranno queste. Perché bisognerà attendere eventuali decisioni da parte di proprietà o investitori che da qui ai primi di luglio potrebbero decidere di non iscriversi al campionato consentendo così l’eventuale ripescaggio di Venezia e Trastevere, nobili decadute dalla B appena conclusasi. Sarà la classica lunga estate di attese per capire chi ad agosto si presenterà ai nastri di partenza e chi invece deciderà di chiudere l’esperienza del settore femminile. In caso non ci dovessero essere stravolgimenti, questa sarà la lista delle formazioni della Serie B della prossima stagione:



Genoa (retrocesso dalla Serie A Women)

Res Donna Roma

Lumezzane

Bologna

Freedom

Arezzo

Brescia

Cesena

Frosinone

Vicenza

San Marino Academy

Hellas Verona

Moncalieri

Catania