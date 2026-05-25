Dagli inviati Sesta edizione del Premio Rialti: premiato Federico Sartoni

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Federico Sartoni, giornalista di Lady Radio e di Rdf 107.7, è stato premiato quest'oggi dall'ex viola Moreno Roggi presso il Giardino Niccolò Galli, nelle vicinanze dell'albero piantato in memoria di Alessandro Rialti in zona stadio a Campo di Marte, per la sesta edizione del premio in memoria appunto dello storico giornalista fiorentino. "È un premio molto importante e il fatto che arrivi dai colleghi nobilita ancora di più quello che ho fatto nei mie 20 anni di carriera. Rialti per me è stato un faro, con lui era un piacere scambiare battute sia di calcio che di musica.

Sono molto emozionato. Il premio in denaro vorrei donarlo all'associazione Alice Benvenuti e TS", queste le prime parole di Sartoni dopo aver ricevuto il premio. Di seguito le immagini della premiazione: