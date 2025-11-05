FirenzeViola "Benvenuti in Conference": alla scoperta del Mainz, passando per Klopp e Tuchel

Situata sulla sponda occidentale del fiume Reno, da sempre importante centro di formazione, con una tradizione carnevalesca e una fortissima vocazione letteraria, il grand tour europeo della Fiorentina tocca il luogo natio dell’inventore della stampa a caratteri mobili Johannes Gutenberg e il contesto dove sono diventati grandi - rendendo il calcio un elemento centrale da queste parti - Jurgen Klopp e Thomas Tuchel.

La puntata di oggi di Benvenuti in Conference è dedicata al terzo avversario della Fiorentina nella fase campionato, il Mainz.

Il 1. Fußball- und Sport-Verein Mainz 05 e. V ha una storia lunga (essendo stato fondato nel 1905) ma solo in epoca recente ha conosciuto la gloria.

Dopo decenni nelle categorie minori, il Mainz ha conquistato per la prima volta nella propria storia Bundesliga al termine della stagione 2003-04.

Dal 1990 al 2008 il club biancorosso ha visto tra le proprie fila Jurgen Klopp, 11 anni da giocatore e 7 da allenatore. Nel 2008 l’arrivo di Thomas Tuchel nelle giovanili, poi per cinque anni allenatore della prima squadra

Con Klopp sono arrivati la prima storica promozione in Bundesliga e l’esordio in Europa, con l’attuale CT dell’Inghilterra un 5º e un 7º posto: nel XXI secolo il Mainz è così entrato ufficialmente nella mappa del calcio europeo.

Con il sesto posto nella Bundes 2024 il club tedesco ha conquistato il pass per la Conference: nel playoff europeo ha poi superato in rimonta il Rosenborg.

In estate ha perso il suo attaccante di riferimento, Burkardt, passato all’Eintracht.

Nella rosa guidata dal tecnico Bo Henriksen ci sono vecchie conoscenze della nostra Serie A come l’ex Genoa Amiri e l’ex Udinese Widmer. Due i giocatori da tenere d’occhio: il centrocampisti giapponese Sano e il trequartista tedesco Nebel

Dal 2011 il club disputa le proprie gare interne alla Mewa Arena, capace di ospitare oltre 33 000 spettatori, impianto inaugurato nel 2011.

In questa stagione l’inizio in campionato è stato uno shock, con 5 punti in 9 giornate il Mainz è attualmente ultimo ex aequo e nelle ultime 8 ha vinto solo le 2 partite della fase campionato di Conference. Un rendimento che suona familiare, non è vero?

In Germania, insomma, il concetto di crisi si guarderà allo specchio.