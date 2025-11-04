Ranieri, una sceneggiata costata caro. Ma al Genoa mancherà un big

Il giudice sportivo ha ufficializzato le sue decisioni relative alla decima giornata di campionato. Il giocatore del Genoa Ruslan Malinovskyi salterà la gara di domenica con la Fiorentina. A proposito dei viola, Luca Ranieri ammonito per le proteste in occasione del rigore negato contro il Lecce, insieme al terzo giallo ha ricevuto una multa di 1.500 euro in quanto capitano. Seconda sanzione per Kean e Nicolussi Caviglia, prima per Fagioli. Tra i club multe rispettivamente di 8mila, 4mila e 2mila ai danni di Milan, Cremonese e Juventus. Questa una delle notize più lette sul nostro sito oggi.