FirenzeViola Fiorentina, Vanoli vicinissimo! I dettagli di un accordo a un passo

La Fiorentina ha rotto gli indugi e mentre la squadra è in Germania per la partita di Conference League contro il Mainz con Galloppa a guidare la compagine viola, il club ha deciso di puntare dritto su Paolo Vanoli come nuovo allenatore. L'ex Torino è vicinissimo a tornare a Firenze, stavolta da allenatore, e le parti sono al lavoro per trovare la quadra al più presto così che possa essere in panchina già domenica con il Genoa.

I dettagli dall'accordo

Manca ancora l'ok definitivo ma la Fiorentina è ad un passo dall'accordo con Vanoli per un anno e mezzo di contratto. A meno di clamorosi ribaltoni sarà dunque l'ex giocatore viola con esperienza sia in Italia che all'estero a prendere il posto dell'esonerato Stefano Pioli. Probabile che venga definito tutto tra domani e venerdì ma ormai ci sono pochi dubbi sul fatto che per risalire la china la Fiorentina si affiderà a Paolo Vanoli.