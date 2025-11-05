Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, mercoledì 4 novembre 2025.
FirenzeViolaFemminile: A Sassuolo una Fiorentina vittoriosa e convincente. Primavera, sconfitta in Coppa con la Juve ma gli ottavi sono a portata di mano. Nazionali azzurre protagoniste
La situazione resta complicata ma con questo spogliatoio perché non pensare a De Rossi?di Tommaso Loreto
Angelo GiorgettiServe un Ds che non sbagli l’allenatore, altrimenti sarà serie B. Soluzione interna rischiosa, anni di improvvisazione con la complicità di molti. Giocatori ingiustificabili,? Anche peggio, ma sappiamo come funziona
Mario TeneraniUna squadra che si deve vergognare. Una società che non sa fare calcio. Pioli, oggi si decide: Galloppa ad interim, dopo Vanoli in pole. Ma serve prima il diesse
