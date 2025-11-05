Nuovo allenatore viola: Vanoli è ad un passo! Possibile sia in panchina già con il Genoa

La Fiorentina è a Mainz dove Daniele Galloppa che sarà in panchina nella partita di Conference. Nel frattempo la società prosegue la ricerca del nuovo allenatore e, secondo quanto riporta SkySport, ora Paolo Vanoli è in pole. Secondo quanto riportato dall'emittente l'ex granata potrebbe essere in panchina già con il Genoa.