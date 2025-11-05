FirenzeViola I lettori di FirenzeViola per il post Pioli scelgono Palladino, Vanoli solo terzo

vedi letture

I lettori di FirenzeViola votano il ritorno di Raffaele Palladino alla Fiorentina, al posto dell'ormai esonerato Stefano Pioli. Il tecnico campano, che ha guidato la Fiorentina la scorsa stagione per poi dimettersi, è stato scelto dal 40,05% dei partecipanti al nostro sondaggio, corrispondente a 2040 votanti. Incredibilmente al secondo posto c'è Roberto Mancini, già allenatore della Fiorentina prima del fallimento ma anche l'ultimo a vincere un trofeo a Firenze: è stato votato dal 30,15% dei votanti ossia 1.536.

Sul podio anche Paolo Vanoli (per il momento il più accreditato a venire alla Fiorentina), terzo con il 17.84% ossia 909 votanti. Nesta invece si assesta intorno all'1,24% mentre il 10,72% dei votanti spera in altri nomi.